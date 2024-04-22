شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يستقبل نظيره التركى فى قصر السلام ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، نظيره التركى الرئيس رجب طيب أردوغان فى قصر السلام ببغداد.

وذكرت قناة العراقية الإخبارية أنه من المقرر أن يبحث رشيد وأردوغان ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاق إطار استراتيجي ثنائي لتوسعة الشراكة الاقتصادية والتجارية.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع موسع بين الرئيس التركى ورئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، للتوقيع علي اتفاقيات مهمة، ليشارك عقب ذلك الرئيس التركي في الملتقي العراقي التركي الاقتصادي، الذي سيشمل توقيع العديد من مذكرات التفاهم.