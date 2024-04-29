شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: التنمية المستدامة تحظى باهتمام كبير وأحد أهم أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الجامعة العربية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يوافق يوم 26 أبريل من كل عام، حيث أكدت على الدور الهام الذى تلعبه الملكية الفكرية فى تشجيع الابتكار.

وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية، ووحدة الملكية الفكرية بالجامعة العربية، الدكتورة مها بخيت، إن كل أشكال التنمية تبدأ بفكرة وموهبة تحتاج الى دعمها وتنميتها وكل لتجد طريقها الى السوق لتحقيق التنافسية العالمية والنمو الاقتصادى والتقدم البشري، موضحة أن التركيز على اهمية الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية هو الذي يمثل الحماية لتلك الأفكار خاصة في السوق الذي قد يكون محفوفاً بالمخاطر.

وأضافت في كلمتها خلال الاحتفالية أن جامعة الدول العربية تولي موضوع التنمية المستدامة اهتماماً خاصاً فأصبح بنداً دائماً ورئيسياً على جدول اعمال القمم العربية والتنموية والمجلس الاقتصادى والاجتماعي والمجالس الوطنية المتخصصة.