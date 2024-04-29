شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تؤكد وجود محاولات لحث جميع القوى على قبول اتفاق هدنة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية سام وربيرج، اليوم الاثنين، أن هناك محاولات لحث جميع القوى على قبول اتفاق هدنة فى قطاع غزة.

وقال المتحدث في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش خلال زيارته المقررة إلى إسرائيل عملية رفح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم ترَ حتى الآن خطة لحماية المدنيين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل، صباح اليوم، إلى السعودية فى أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط تهدف إلى مناقشة شكل الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إلى إسرائيل للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ خطوات جادة وملموسة بشأن ما طالبه به الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

