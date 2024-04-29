‏أبو الغيط يهنئ الأديب الفلسطينى باسم الخندقجى بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأديب الفلسطيني "‎باسم خندقجي"، بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية " البوكر".

وقال الأمين العام في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع إكس :"أهنئ الأديب الفلسطيني ‎باسم خندقجي، المناضل والسجين في سجون ‎الاحتلال الإسرائيلي، على فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر).

و أضاف: "لقد أثبت أن الضحية أقوى وأبقى من جلاده...وأن الفن والجمال والتطلع إلى الحرية ستنتصر مهما طال الأمد".