شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الحرب على غزة إلى 34 ألفا و488 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 34 ألفاً و488 فلسطينيا منذ بدء الحرب فى 7 أكتوبر، فضلا عن إصابة 77 ألفاً و643 آخرين.

وأضافت الوزارة فى بيان أن 34 شخصاً استشهدوا وأصيب 68 جراء القصف على القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.