شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يؤكد ضرورة تعزيز التضامن العربى لتحقيق الاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس السورى بشار الأسد، ضرورة تعزيز التضامن العربى والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار فى المنطقة فى ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.

جاء ذلك خلال لقائه، بوزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التى تقوم بها البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل، بالإضافة إلى استعراض أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية.



وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) الى أن وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد استقبل ،اليوم، نظيره البحريني، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا على ضرورة تعزيزها.



كما استعرض الوزيران التحضيرات الجارية لعقد القمة الـ 33 لجامعة الدول العربية، حيث شددا على ضرورة أن تدعم القمة مسيرة العمل العربى المشترك، وتعزز القدرات العربية فى مواجهة التحديات المختلفة.