الخليج اليوم .. السعودية تؤكد اصدار حكم بسجن مدربة رياضية 11 عاما في "جرائم إرهابية"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت السعودية في رسالة إلى الأمم المتحدة الحكم على مدربة اللياقة البدنية النسائية التي تحظى بشعبية كبيرة على الإنترنت مناهل العتيبي بالسجن 11 عاما، في "جرائم ارهابية".

وتواجه مناهل، التي تنشر تسجيلات مصورة عن اللياقة البدنية عبر مواقع إ"نستغرام" و"تويتر" و"سناب شات"، اتهامات بـ "الإساءة إلى سمعة المملكة في الداخل والخارج، والدعوة إلى التمرد على النظام العام وتقاليد المجتمع وعاداته، وتحدي القضاء وعدالته"، بحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق.

وحسب الوكالة"، شملت منشورات العتيبي دعوة إلى قواعد زي متحررة، وحقوق مجتمع الميم، وإلغاء قوانين ولاية الرجل.

كما اتهمت بـ"الظهور بملابس غير محتشمة ونشر وسوم باللغة العربية" تتضمن عبارة "إسقاط الحكومة".

وتقبع مناهل العتيبي قيد الاحتجاز منذ نوفمبر منذ عام 2022.

وأكدت السعودية في رسالتها أن الحكومة تريد أن توضح أن "قوانين المملكة تكفل احترام مبدأ أصل براءة المتهم وأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية بحق أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بارتكابه أمرا محظورا شرعا أو قانونا بعد محاكمة تقضي وفقا للمقتضى الشرعي، إلا أن تبرير أعمال يرتكبها إرهابيون باعتبار أنهم يمارسون الحقوق أو يدافعون عنها أمر غير مقبول ويشكل محاولة لإضفاء الشرعية على الجرائم الإرهابية".

المصدر: "أ ب"