اخبار الخليج

الخليج اليوم .. تنفيذ مناورات التمرين السعودي - الأميركي المشترك "درع الوقاية 4" بالظهران

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الرياض - كتب موسى القحطاني - بالأسماء.. أمر ملكي بمنح الجنسية لرجل وزوجته و14 من أبنائه في حائل الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

"ترينيداد وتوباغو" تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

منع دخول مكة المكرمة دون تصريح بداية من السبت 4 مايو الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. إقامة صلاة الغائب في مساجد الدولة على روح طحنون بن محمد الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

الحوثي يعلن بدء مرحلة جديدة من التصعيد ضد السفن "حتى البحر المتوسط" الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

وفاة طبيب بارز من غزة في سجن إسرائيلي الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في باكستان الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

زلزال 6 درجات يضرب الفلبين.. والراصد الهولندي: حددنا المنطقة منذ أيام! الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

جامعة أميركية تتخوف من مندسين.. وتطلب التحقق من محتج يرتدي زي حماس الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

اليمن.. سيول جارفة تحاصر مواطني المهرة وتحذير من الساعات القادمة الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

قمة "سينك" العالمية تكشف تحديات الاتزان الرقمي في السعودية الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

دورتموند يعلن رحيل ريوس الجمعة ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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