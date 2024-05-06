شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الجزائر يبحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك على هامش مشاركة العرباوي ممثلا عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أعمال مؤتمر القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أعمالها بالعاصمة الجامبية بانجول، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وبحسب البيان، أعرب الكوني عن تقديره لدعم الجزائر المستمر لجهود التوصل إلى حل سياسي مستديم يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي في استعادة الأمن والاستقرار مع دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمواصلة جهوده والعمل من أجل تجنيب ليبيا التدخلات الخارجية المتفاقمة.