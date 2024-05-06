قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة الخضر غرب بيت لحم

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة الخضرغرب بيت لحم، كما قامت آليات الاحتلال بتجريف الشوارع المحيطة بمخيم نورشمس شرق طولكرم، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية أن 16 شهيدا من عائلتين بينهم أطفال ارتقوا فى غارات إسرائيلية على رفح جنوب غزة.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلى عن وزير الدفاع يوآف جالانت، قوله خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، إن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة "سوف يبدأ قريباً".



وتحذر الأمم المتحدة ودول أخرى من مغبة تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية برية واسعة النطاق فى رفح المكتظة بأكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، من أن أى عمليّة عسكريّة إسرائيليّة فى رفح "قد تؤدى إلى مذبحة" وتصيب العمل الإنسانى فى جميع أنحاء قطاع غزة بالشلل.