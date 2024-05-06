شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يُحبط 22 عملية اجتياز للحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى ، إحباط 22 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين فى إقليم صفاقس.



وأوضح الحرس الوطنى ـ فى بيان له ـ أن وحدات الحرس الوطنى فى صفاقس تمكنت أيضا من ضبط 10 من منظمى ووسطاء عمليات الهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم... كما تم التحفظ على المعدات التى يتم استخدامها .