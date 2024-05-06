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الحرس الوطنى التونسى يُحبط 22 عملية اجتياز للحدود البحرية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى ، إحباط 22 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين فى إقليم صفاقس.


وأوضح الحرس الوطنى ـ فى بيان له ـ أن وحدات الحرس الوطنى فى صفاقس تمكنت أيضا من ضبط 10 من منظمى ووسطاء عمليات الهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم... كما تم التحفظ على المعدات التى يتم استخدامها .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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