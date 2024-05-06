شكرا لقرائتكم خبر عن 21 شهيدا بينهم أطفال فى غارات إسرائيلية على رفح جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح جنوب غزة إلى 21 شهيدا بينهم أطفال، حسبما وسائل إعلام فلسطينية.

وجاءت هذه الغارات الإسرائيلية بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في هجوم صاروخي استهدف معبر كرم أبو سالم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي فرانس برس بأن 14 صاروخا أطلِقت على المعبر من منطقة محاذية لمعبر رفح، موضحا أن ثلاثة من الجرحى في حالة خطرة.