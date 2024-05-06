شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل 3 من جنوده فى قصف قرب كرم أبو سالم وينشر صورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد مصرع 3 جنود إسرائيليين في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

كما أعلن الإحتلال الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود إصابات خطيرة في القصف الذي استهدف منطقة كرم أبو سالم. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجنود الذين قتلوا في القصف هم الرقيب رؤوفين أسولين، والرقيب إيدو تيستا، والرقيب تل شافيت.

وعرضت "القسام" مقطع فيديو يظهر رشقات صاروخية مكثفة من طراز "رجوم" على موقع "كرم أبو سالم" العسكري شرق مدينة رفح.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجوم بالخطير، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الحدث في كرم أبو سالم غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في قطاع غزة، وتم استدعاء المروحيات والطائرات إلى منطقة الحادث لإجلاء المصابين".

وانتشر مقطع فيديو يوثق نقل مروحيات إسرائيلية لجنود مصابين بعد قصف "كتائب القسام" لموقع كرم أبو سالم قرب قطاع غزة.