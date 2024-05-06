شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بمواصلة منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم مسئول كبير فى الأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، فى حين حذرت سيندى مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمى من وجود "مجاعة شاملة" فى شمال القطاع.

وقالت مكين إنه استنادا إلى "الرعب" على الأرض "توجد مجاعة، مجاعة شاملة، فى الشمال، وهى تتحرك فى طريقها جنوبا".

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة فى المناطق، وهى هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية مكلفة بتنسيق عمليات توصيل المساعدات إلى الأراضى الفلسطينية، إن إسرائيل واصلت تعزيز جهودها لزيادة المساعدات لغزة.

وأضافت الوحدة فى منشور على منصة إكس "خلال محادثات بين ممثلين عن إسرائيل والأمم المتحدة، منهم ممثلون لبرنامج الأغذية العالمي، لم يشر أى كيان إلى خطر حدوث مجاعة فى شمال غزة".

وتابعت "بعد ملاحظة تحسن الوضع، ذكرت منظمات دولية الأسبوع الماضى أنه يجب تخفيض حجم البضائع المنقولة إلى شمال غزة لأن الكميات كبيرة للغاية بالنسبة لعدد السكان".