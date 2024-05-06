شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القيادة الرئاسى اليمنى: نشيد بالموقف الهولندى فى تخفيف معاناة شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي بالموقف الهولندي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، وتخفيف معاناته الإنسانية.

وذكرت قناة اليمن الفضائية أن ذلك جاء خلال برقية تهنئة أرسلها العليمي إلى الملك فيليم ألكساندر ملك هولندا، للتهنئة بمناسبة ذكرى يوم التحرير لهولندا.

وأعرب العليمي، باسمه وأعضاء المجلس والحكومة، عن تمنياته لحكومة وشعب هولندا الصديق بالتقدم والرخاء، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتمتع بالازدهار والنماء في مختلف المجالات.