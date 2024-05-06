شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يمنع مفوض عام الأونروا من دخول غزة للمرة الثانية منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازارينى من دخول قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء الحرب على القطاع فى السابع من أكتوبر الماضى.



وقال لازاريني، فى تصريح نشره عبر حسابه على منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا): "فى هذا الأسبوع، رفضوا -للمرة الثانية- دخولى إلى غزة، حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا فى الأونروا، بمن فيهم أولئك الذين هم على الخطوط الأمامية".

وأضاف: "تواصل إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة".



وتابع لازاريني: "فى الأسبوعين الماضيين فقط، سجّلنا عشرة حوادث، شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات توقيف موظفين لدى الأمم المتحدة تضمّنت تنمرًّا وتجريدهم من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيرًا لفترات طويلة عند نقاط التفتيش؛ ما أجبر القوافل على التحرك فى الظلام أو إجهاض مهمتها".



ودعا لازارينى إلى "تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين والعمليات والمرافق الإنسانية".