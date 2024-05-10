شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الرئيس التشادى المنتخب محمد إدريس ديبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز رئيس المجلس العسكرى فى تشاد محمد إدريس ديبى إتنو في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى جرت هذا الأسبوع، وفقا لنتائج رسمية أولية صدرت. وقالت اللجنة الانتخابية إن ديبي حصل على 61.03% من الأصوات، متفوقا على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا الذي حصل على 18.53%.

ولد ديبي في عام 1984 في العاصمة نجامينا، وينتمي مع والده لقبيلة الزغاوة المتمركزة على الحدود مع السودان وتمثل 1% من السكان، واشتهر ديبي بلقب محمد كاكا أو الجدة باللغة التشادية، في إشارة إلى جدته لوالده التي ربته.

والده هو الرئيس السابق إدريس ديبي، الذي قتل على يد متمردين في أبريل 2021 بعد أن حكم البلاد 3 عقود.

تزوج 3 مرات، المرة الأولى في عام 2010 من ابنة الوزير السابق في أفريقيا الوسطى أباكار سابون وأنجب منها 5 أطفال، قبل أن يتزوج للمرة الثانية واختار زوجته هذه المرة من قبيلة الزغاوة، التي ينتمي لها والده.

وأما زوجته الثالثة دهباية عمر سوني فهي من الغوران وابنة جنرال بالجيش، كانت تعمل صحفية قبل أن يعينها والده مديرة للعلاقات العامة بالرئاسة في ديسمبر 2019.

تلقى تعليمه بالمدارس المحلية في تشاد، ثم التحق بمجموعة المدارس العسكرية المشتركة، قبل أن يسافر إلى فرنسا لتلقي دورة تدريبية مدتها 3 أشهر بالمدرسة الثانوية العسكرية بمنطقة إكس أون بروفانس.

بعد تخرجه في الكلية الحربية برتبة ملازم، عين نائبا لقائد فرقة المشاة بالمديرية العامة لجهاز أمن مؤسسات الدولة، وشارك في صد هجوم المتمردين على العاصمة في أبريل 2006، كما شارك بالعمليات العسكرية ضد الجماعات المتمردة في بلدة أم دام شرق البلاد عام 2009.

وتدرج في المناصب العسكرية حتى رقي إلى رتبة فريق أول عام 2018، وفي عام 2021 وبعد مقتل والده نصبه مجلس مشكل من 15 جنرالا في أبريل 2021 رئيسا مؤقتا للبلاد.