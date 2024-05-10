شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: قوات المدرعات والمشاه فى حالة تأهب لعملية برية برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افادت وسائل إعلام عبرية ، ان لواء جفعاتى التابع لقوات المشاه وقوات كبيرة من وحدات المدرعات تتجهز لتوسيع المعركة البرية في رفح الفلسطينية.

وجفعاتي هو لواء مشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنشئ في أواخر عام 1947 على يد منظمة الهاجاناه، ثم أصبح جزءًا من جيش الاحتلال. يتبع فرقة الصلب، وهي فرقة مدرعة تتبع للقيادة الجنوبية.