شكرا لقرائتكم خبر عن غزة تتصدر أعمال المجلس الاقتصادى غدا تمهيدا للقمة العربية بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تبدأ غدا السبت الأعمال التحضيرية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر يوم الخميس المقبل بمملكة البحرين، حيث تنطلق باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين.

كانت قد أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شعار اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة في دورته الثالثة والثلاثين، والمزمع أن تستضيفه مملكة البحرين الخميس المقبل.

وجمع شعار القمّة بين شعار مملكة البحرين "شعار التاج الملكي" باللون الذهبي، وشعار جامعة الدول العربية، وكُتب أسفل الشعار "قمّة البحرين".

ونُشرت يافطات حملت الشعار الجديد فى عدد من شوارع وطرقات المملكة.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي 11 بندا، أولها تقرير الأمين العام حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي المشترك، وهو البند الذي تم ادراجه بناء على قرارات القمم العربية السابقة.

وتبقى التداعيات الكبيرة المترتبة على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أحد أهم البنود التي يتناولها الاجتماع، حيث يناقش الاجتماع خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع تداعيات العدوان، حيث تم اداراة هذا البند بناء على طلب تقدمت به مندوبية دولة فلسطين في ديسمبر 2023.

ويتناول الاجتماع كذلك التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالاضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والامن وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب المهني والتقني.

ويعد الربط بين المؤسسات الاجتماعية وبنوك التنمية أحد البنود على مائدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال اجتماعه في البحرين يوم السبت، تمهيدا للقمة العربية، كما سيتم كذلك الاحتفاء بيوم شهيد الصحة، مع مشاركة تجارب المملكة العربية السعودية في القطاع الصحي.

ومن المقرر ان يتم مناقشة التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني وتنمية المرأة اقتصاديا وكذلك مبادرة شمولية المقاصد العربية السياحية



