شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: أمريكا وإسرائيل أصبحتا معزولتين على الساحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحتا معزولتين تماما على الساحة الدولية، وذلك حسب تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار الهباش، إلى أن فلسطين تتقدم شيئا فشيئا على الساحة الدولية شريكا أساسيا في المنتدى الدولي، مطالبا بتنفيذ القانون الدولى والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.



وذكر أن دول العالم بأغلبية ساحقة تنحاز للحق الفلسطيني في الإقرار بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.



وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، حيث 143 دولة صوتت لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 دولة عن التصويت.