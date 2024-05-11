شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى: حريصون دائما على العلاقات التاريخية التى تجمعنا بالاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، حرص بلاده على العلاقات التاريخية التى تجمعها بالاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى العمل على أن تكون تونس شريكا فاعلا لتعزيز السلم والحرية والتمتع الكامل بالحقوق العامة والخاصة لكافة المواطنين الأوروبيين دون التدخل فى الشئون الداخلية لدول الاتحاد.



وذكرت وزارة الخارجية فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن ذلك جاء خلال الكلمة التى ألقاها الوزير نبيل عمار فى احتفالية أقامتها بعثة الاتحاد الاوروبى فى تونس بمناسبة "يوم أوروبا" .



وأوضح عمار، إن الشراكة بين تونس والتكتل الأوروبى هى بالأساس "شراكة سياسية " وتتجاوز بكثير جملة القروض والبرامج والهبات أو الإعلانات الخاصة بها، لافتا إلى التقدم الذى شهدته العلاقات التونسية - الأوروبية .



وفيما يتعلق بانتخابات الاتحاد الأوروبى التى ستجرى الشهر المقبلة، قال نبيل عمار، إن تونس تتمنى أن تكون هذه المحطة السياسية طالع خير على كل الدول والشعوب، وعلى الاتحاد وعلى القارة الأوروبية الجارة بمزيد من السلم والأمن والرخاء مما من شأنه أن يعزز الشراكة والحوار مع تونس.