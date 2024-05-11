شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: سنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي ولا أحد فوق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي ولا أحد فوق القانون، وذلك خلال خطاب له، بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد أمير الكويت، أن الدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء، مشددا على أن احترام رجال الأمن هو احترام نظام الحكم ولن أسمح بالمساس بهيبتهم.