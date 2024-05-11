شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عقوبة التعاون مع المخالفين حال الحج بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية أن عقوبة كل من يضبط خلال نقل أى مخالف لأنظمة وتعليمات الحج لهذا العام تصل للسجن مدة 6 أشهر، كما تشمل العقوبة لكل من يتعاون مع المخالفين، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين ، حيث تصل لدفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف ريال سعودى .

ومنع الناقل المخالف من دخول المملكة العربية السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا ، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل بحكم قضائى، وأيضاً ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت أن عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بدون تصريح ستكون غرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا على أن يكون تطبيق العقوبة على كل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج وكل من يضبط من سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار داخل النطاق الجغرافي المحدد أما في حال تكرار المخالفة، تطبق غرامة مالية مضاعفة.

ومن جانبه، ‏أكد الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين، والتوجيه والإرشاد، والمتحدث باسم رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين، أن قرار منع الحج بلا تصريح جاء وفق مقتضى النصوص الشرعية، والمقاصد المرعية، وتمت مراعاة مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحج.

‏وأضاف أن اشتراط استخراج التصريح للحج جاء كذلك لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومراعاة الزحام والتدافع؛ تطبيقًا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، موضحاً أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك؛ يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، وقد جاءت الشريعة بتحسين المصالح ودرء المفاسد وتقليلها.