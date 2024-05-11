شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: التصويت لصالح عضوية فلسطين الكاملة فى الأمم المتحدة يعكس عدالة القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين فى العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، معتبراً ذلك إجماع دولى على أحقية دولة فلسطين فى العضوية الكاملة واعتراف دولى بحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وعدالة القضية الفلسطينية.

وثمن رئيس البرلمان العربى، الجهود العربية في الأمم المتحدة لدعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والنظر بتجرد وإيجابية في طلب دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتباره حق مشروع يحظى باعتراف دولي، كما طالبه بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم لكيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا رئيس البرلمان العربى، الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف بدولة فلسطين للوصول إلى السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة والعالم.