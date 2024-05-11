شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين احتجاجات استهدفت مقر الأونروا في القدس الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت فرنسا، بشدة، الاحتجاجات التي استهدفت مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالقدس الشرقية، داعية إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها لحماية موظفي الأونروا وبنيتها التحتية، والسماح بإعادة فتحها في أقرب وقت ممكن، حسبما أفاد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.

ووفقا للمسؤول الفرنسي، تذكّر فرنسا بالحاجة الملحة إلى ضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة عبر المعابر كافة، مؤكدة أهمية إطلاق سراح "الرهائن" فورا.

وشدد "كريستوف لوموان" على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وحماية المدنيين في قطاع غزة.

كما تؤكد فرنسا - مجددا - دعمها للعمل الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، من بينها الأونروا، من أجل المدنيين في غزة والضفة الغربية.