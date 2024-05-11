شكرا لقرائتكم خبر عن دمار وحرائق كبيرة فى شمال إسرائيل بفعل صواريخ حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة، إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على "كريات شمونة" شمال إسرائيل، تم اعتراض 15 منها، وسقط نحو 20 صاروخًا، ما ألحق أضرارًا بعشرات المنازل والسيارات والمُمتلكات والبنية التحتية.

من جانبها، قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية نقلا عن مركز إطفاء الشمال، إن عشر فرق تشارك في إخماد حرائق اندلعت في محيط "كريات شمونة"، عقب القصف الصاروخي الأخير من حزب الله في لبنان.

وقال المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش هاجم أهدافًا لحزب الله في 6 مناطق بجنوب لبنان.