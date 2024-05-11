شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يترأس اللجنة الثنائية المشتركة مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، فعاليات الدورة الـ 17 للجنة التونسية العراقية المشتركة، المقرر انعقادها اليوم السبت بالعراق، والتي ستستمر يومين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان الجمعة - أن الجانب العراقي سيترأسه، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تعد محطة إضافية على درب توثيق روابط الأخوة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة.

وأضافت أنه سيتم خلال الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقات في شتى مجالات التعاون التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين.

ويرافق وزير الشئون الخارجية التونسي وفد مهم من مختلف الوزارات والهياكل الرسمية التونسية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين، حيث سيتم بالمناسبة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي - عراقي.