شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإصدار أمر لحماية الفلسطينيين في رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئاسة جنوب إفريقيا، إنها طالبت محكمة العدل الدولية، بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح.

ووفق تصريحات صحفية، دعت جنوب إفريقيا محكمة العدل إلى أن تشير لضرورة وقف إسرائيل هجومها على رفح، وتسهيل وصول المسؤولين الأمميين إلى المدينة.

وأوضحت الرئاسة الجنوب إفريقية، أنه دعت المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل إلى عدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.