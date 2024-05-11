شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يدعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب لبنان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن لبنان صوت والمجموعة العربية من ضمن 143 دولة لصالح هذا القرار.

ودعت الوزارة في بيانها الى ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية بعد أكثر من 75 عاما من الاحتلال والمآسي والخراب، وذلك من خلال الاعتراف وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت، ان القرار الأخير خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينية ولتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في منطقتنا.

وكانت الكويت قد أعربت عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الداعي مجلس الأمن الدولي لإعادة النظر وبشكلٍ إيجابي فيما يتعلق بعضوية دولة فلسطين الكاملة في المنظمة الأممية.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان- على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تبني مجلس الأمن قرارا من شأنه منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وطالبت المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية؛ من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية أيضا عن ترحيب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقاً ومزايا إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكلٍ إيجابي في هذه المسألة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة - في وقت سابق اليوم - قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة؛ حيث صوت لصالح القرار 143 دولة وعارضته 9 دول في حين امتنعت 25 دولة عن التصويت.