شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: استمرار الاحتلال في إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطينى ينذر بكارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس: استمرار الاحتلال في إغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ينذر بكارثة إنسانية ويفاقم حالة المجاعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت حماس: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بالتحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية في ظل تصاعد هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية.

ويتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باجتياح كامل لمدينة رفح الفلسطينية، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، ويطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.