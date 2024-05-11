شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا شمالى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا شمالى رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مصدر رفيع المستوى، إن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح وحملتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنسانى بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.