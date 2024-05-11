شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: تطوير قطاع البترول نجح في جذب الاستثمارات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن التطورات الأخيرة التي أجرتها الحكومة في قطاع البترول؛ ساهمت بشكل كبير في جذب استثمارات الشركات العالمية.



وقال السوداني - في كلمة ألقاها خلال فعاليات جولة التراخيص الجديدة لتطوير 30 حقلا ورقعة استكشافية للنفط والغاز في مناطق متفرقة من البلاد - إن "عشرات الشركات العالمية تتنافس حاليا على الاستثمار في ثروة العراق النفطية"، مؤكدا سعي الحكومة إلى وضع العراق على مستوى الطاقة في العالم.



وشدد على التزام بلاده في توفير بيئة مناسبة وآمنة ومستقرة أمام عمل الشركات النفطية العالمية في بغداد، كما أنها ستقدم كل الدعم والإسناد لاستثمار الثروة النفطية العراقية، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير قطاع البترول وتوظيف العائدات النفطية للنهوض بكافة القطاعات منها وقف حرق الغاز المصاحب كونه هدرا للثروة النفطية.



يذكر أن العراق هو عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ويملك احتياطي مؤكد من النفط الخام يبلغ أكثر من 145 مليار برميل، و132 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.