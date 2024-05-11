شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الإعلام الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابى، على التضامن الراسخ مع الإعلام الفلسطيني.

وشدد، في بيان بمناسبة ذكرى الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، على ضرورة حماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة وتأمين سلامتهم البدنية والمعنوية عملا بمقتضيات القانون الدولي الإنساني لما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة من قتل واعتقال ومداهمات ومنع.