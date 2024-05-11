شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: تماسك وقوة الموقف العربى سيخفف من معاناة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أن الموقف العربى كلما كان متماسكا وقويا فإنه سيخفف من معاناة الفلسطينيين، مشيرا إلى ضرورة وضوح الموقف الدولى نحو إدانة جرائم الإبادة للمدنيين فى غزّة، والعمل على إنهاء هذه الحرب.



وذكر المكتب الإعلامى للسودانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال استقباله، اليوم /السبت/، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار والوفد المرافق له، حيث تلقى السودانى دعوة رسمية لزيارة تونس.



وأعرب السودانى عن ترحيب العراق بالشركات التونسية للعمل فى مجالات مختلفة، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات فى التبادل التجارى والتعليم والسياحة.

من جانبه، أعرب عمار عن تقدير بلاده لمواقفَ العراق تجاه تونس خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا رغبة حكومة بلاده بتوسيع آفاق التعاون بين البلدين فى جميع المجالات.