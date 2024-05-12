الخليج اليوم .. السعودية.. إجراءات عاجلة بشأن حالات التسمم في الرياض وسحب منتج غذائي من جميع مناطق المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية اليوم السبت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عن اتخاذ عددا من الإجراءات بشأن حالات التسمم في الرياض.

وقالت الوزارة في بيان لها: "أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووفقا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرارا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم بمدينة الرياض، أن إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة أظهرت وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة "BON TUM" في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها".

وأضاف البيان: "ومع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضا، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقا، تمثلت في إيقاف توزيع المنتج المذكور (المايونيز) وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيدا لتطبيق الإجراءات النظامية".

و,اشار إلى إنه تم "سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية وإشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات ومواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك".