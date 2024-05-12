اخبار الخليج

الخليج اليوم .. ترحيب عربي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بفلسطين

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت بيروت وصنعاء عن ترحيبهما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالمنظمة حيث صوت لبنان والمجموعة العربية من ضمن 143 دولة لصالح هذا القرار.

وجددت الوزارة التأكيد على "ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية بعد أكثر من 75 عاما من الاحتلال، والمآسي، والخراب، وذلك من خلال الاعتراف، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

ورأت الوزارة في القرار الأخير "خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينية، ولتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في منطقتنا".

 

من جهتها رحبت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

 

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيا.

 

وعقب صدور القرار، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار الجمعية كما سارعت العديد من الدول بالترحيب بالقرار الأممي على غرار وقطر والكويت وتركيا والعديد من الدول.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا