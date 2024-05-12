الخليج اليوم .. بيان سعودي بعد تبني "الجمعية العامة" قرارا حول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة (صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الخارجية السعودية ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقر بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاقها ومنحها حقوقا ومزايا إضافية.

وجاء في بيان الخارجية السعودية على منصة "إكس": "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاقها".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بالأغلبية قرارا يدعو إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذا الطلب، بعدما منع الـ"فيتو" الأمريكي تبني المجلس مشروع قرار مماثل قدمته الجزائر الشهر الماضي.