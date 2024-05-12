شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ترحب بتبنى الأمم المتحدة قرارا يدعم العضوية الكاملة لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الجزائر، اليوم /السبت/، بتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين فى العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.



واعتبرت الجزائر، فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، أن اعتماد هذا القرار التاريخى يؤكد توافق المجتمع الدولى على ثلاث رسائل سياسية بالغة الوضوح والدقة والأهمية تجاه الاحتلال الإسرائيلى الاستيطانى فى هذا الظرف المفصلى الذى تشهده القضية الفلسطينية.

وأضافت أن الرسالة الأولى مفادها أن قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك، بالنظر للمسعى الرامى لتحقيق حل شامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".



أما الرسالة الثانية، بحسب البيان، فهى أن قيام هذه الدولة الفلسطينية يجب أن يكون منطلق وهدف أى عملية سياسية جدية تضع نصب مآربها تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلى تسوية عادلة ودائمة ونهائية.



وأشار البيان إلى أن الرسالة الثالثة لهذا القرار هى أن المجتمع الدولى لا يقر للاحتلال الإسرائيلى الاستيطانى بامتلاك أى حق لنقض قيام الدولة الفلسطينية، لأن هذه الدولة نتاج إجماع دولى لا تشوبه شائبة ولا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تقلل من شأنه ولا أن تصمد فى وجهه.



ووفقا للبيان، أكدت الجزائر تطلعها إلى مواصلة جهودها بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها الفلسطينيين ومع بقية أشقائها العرب وكذلك مع كل ساحات انتمائها المناصرة للقضية الفلسطينية لتكريس هذا الإجماع الدولى حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة باعتباره السبيل الوحيد والأوحد لحل القضية الفلسطينية واستعادة السلم والأمن والاستقرار فى منطقة الشرق.