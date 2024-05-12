شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية سلوفينيا: ندين بدء العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون بدء العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح جنوبى قطاع غزة.



وقالت فايون، خلال تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية أثناء زيارتها لمعبر رفح، "سنواصل بذل قصارى جهدنا للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار والضغط من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على نحو يحقق السلام فى المنطقة".



وأعربت عن شعورها بالأسى البالغ إزاء ما يحدث فى قطاع غزة فى ظل الوضع الإنسانى المتردى والمجاعة التى يتعرض لها المدنيون الأبرياء والأطفال وكثرة عمليات القتل، مشددة على أن هذه انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان، داعية فى الوقت نفسه إسرائيل إلى ضبط النفس والتوقف وعدم تصعيد هذا الوضع الصعب فى المنطقة.



وعبرت عن امتنانها لمصر لمساعدة موطنى دولتها الراغبين فى العودة من قطاع غزة إلى سلوفينيا، فيما توجهت بالشكر إلى العاملين فى المجال الإنسانى والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر وكل من يحاول حماية المدنيين المحتاجين فى غزة.