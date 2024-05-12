شكرا لقرائتكم خبر عن العكلوك: مناقشة خطة إغاثة للعدوان الإسرائيلى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي التحضيري للقمة العربية ناقش السبت في المنامة ، خطة الإستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف السفير العكلوك ، في تصريح للصحفيين على هامش الإجتماعات التحضيرية ، إن إجتماع كبار المسؤولين رفع مشروع قرار للاجتماع المقرر على المستوى الوزاري المختص، ثم للقمة العربية التي ستعقد في المنامة يوم/ الخميس/ المقبل والذي يدعو الدول والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة والتي تشتمل على مرحلتين الأولى، برامج تتعلق بالاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة والإنعاش المبكر، والمرحلة الثانية التي سيتم العمل عليها في وقت لاحق فيما يتعلق بالإنعاش وإعادة الإعمار المبكر.

وأوضح أن الخطة تتناول الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في القطاعات الصحية والإجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية، ومراحل وبرامج الإغاثة والاستجابة العاجلة لحاجات الشعب الفلسطيني.