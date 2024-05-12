شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 59 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت دورية تابعة للبحرية المغربية، 59 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية، وكانوا يواجهون صعوبات على متن زورق مطاطي في حالة متدهورة، على بعد 64 كلم شمال-غرب ميناء طانطان المغربي.



وذكر بيان للقوات المسلحة المغربية أن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم 13 امرأة و11 قاصرا، منحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.



وأشار البيان إلى أنهم تلقوا الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم لسلطات الأمن المغربي المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.