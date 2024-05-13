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الخليج اليوم .. الأمن العام يقبض على مصريين لنشرهما إعلانات حج وهمية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين مصريين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض النصب والاحتيال، إذ يدّعي هذين المقيمين توفير سكن للحجاج.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة نتيجة أفعالهما المرتكبة، وكانت قد حذّرت من الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية، إذ دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، مشدداً على تطبيقه للعقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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