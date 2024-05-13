الخليج اليوم .. الصحة السعودية تدعو الحجاج لأخذ تطعيمات تحميهم من الأمراض المعدية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعت وزارة الصحة السعودية ضيوف الرحمن من الحجاج، أخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة وتوثيقها في تطبيق "صحتي" قبل موسم الحج الحالي، حرصًا على صحتهم وصحة من يؤدون فريضة الحج لهذا العام.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "إكس": إذا كنت ضمن حجاج هذا العام، فتعرّف على اللقاحات التي تحميك ومن حولك من الأمراض المعدية.

وأوضحت في منشور "إنفوجرافيك"، على الراغبين في الحج من داخل السعودية إثبات تلقي مجموعة من التطعيمات وهي "جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19 خلال العام 1445هـ، ومثلها من لقاح الإنفلونزا، وجرعة من لقاح الحمى الشوكية خلال الخمس سنوات الماضية".

ولفتت الصحة إلى أن تطعيمات الحج متوافرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ويمكن حجز موعد لتلقي اللقاحات عبر تطبيق "صحتي".

وعلى صعيد متصل، عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الخطط الاستباقية لموسم حج ١٤٤٥هـ لتقديم أفضل الخدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، على حرص الرئاسة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح في منظومة العمل؛ لإنجاح موسم حج ١٤٤٥هـ، وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها؛ لتحقيق التميز والجودة، ولتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة دينية خاشعة، وفق حوكمة وعمل مؤسسي مقنن، مع قياس الأثر والرضا عن الخِدمات الدينية المقدمة وتعظيم الريادة الدينية الوسطية للمملكة في العالم.