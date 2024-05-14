الخليج اليوم .. ارتفاع أعداد الركاب في مطارات السعودية بنسبة 26%

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي في السعودية لعام 2023م، حيث أوضحت نتائج النشرة أن عدد الركاب في مطارات المملكة بلغ حوالي 112 مليون راكب بزيادة قدرها 26% عن عام 2022م، كما بلغ عدد الركاب عبر الرحلات الدولية في مطارات المملكة 61 مليون راكب بمعدل زيادة 46% عن عام 2022م, فيما كان عدد الركاب عبر الرحلات الداخلية في مطارات المملكة 51 مليون راكب بزيادة قدرها 9% عن عام 2022م.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد الرحلات الداخلية في مطارات المملكة قد بلغت 421 ألف رحلة بمعدل ارتفاع قدرة 2% عن عام 2022م، فيما بلغ عدد الرحلات الدولية في مطارات المملكة ما يقارب 394 ألف رحلة بمعدل ارتفاع 36% عن عام 2022م، وبلغت كميات الشحن في مطارات المملكة 918 ألف طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2022م, وكان شهر ديسمبر أعلى الأشهر لعام 2023م في كميات الشحن بمعدل 93 ألف طن.

معدل الربط الجوي الدولي

وكشفت النشرة عن تحقيق المملكة ارتفاعاً في معدل الربط الجوي الدولي لعام 2023م بواقع 9 مراتب لتصل بذلك إلى المرتبة 18 مقارنة بعام 2019م، حيث بلغ إجمالي عدد الدول التي تم الوصول اليها من جميع مطارات المملكة 86 دولة بزيادة قدرها 12% عن عام 2022م, وعدد الوجهات 148 وجهة بمعدل ارتفاع 47% عن عام 2022م.

وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لعام 2023م في جميع مطارات المملكة قد بلغ 116 مليون راكب سنوي, وكان مطار الملك عبد العزيز الدولي الأعلى بمعدل 45 مليون راكب سنوي, يليه مطار الملك خالد الدولي بمعدل 37 مليون راكب سنوي, وجاء في المرتبة الثالثة مطار الملك فهد الدولي بمعدل 13 مليون راكب سنوي.

يذكر أن نشرة إحصاءات النقل الجوي نشرة سنوية، تتوفر من خلالها إحصاءات ومؤشرات عن منظومة النقل الجوي، وحركة الرحلات والركاب والشحن عبر الطيران التجاري والخاص، وتُعدُّ هذه النشرة أساسًا موثوقًا يُستخدم لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل الجوي، ولأغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية.