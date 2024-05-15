الخليج اليوم .. السعودية.. مواطن يصفح عن قاتلة ابنه قبل تنفيذ القصاص بلحظات ويثير تفاعلا كبيرا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صفح المواطن السعودي حنش محمد مرعي الحربي عن قاتلة ابنه "لوجه الله" الله ، قبل تنفيذ حكم القصاص بلحظات اليوم الثلاثاء، ما أثار تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقلت صفحات اجتماعية على منصة "إكس" نبأ مفاده: "قبل تنفيذ القصاص بلحظات..المواطن حنش محمد مرعي الحربي يعتق رقبة قاتلة ابنه لوجه الله - قبل تنفيذ حكم القصاص بلحظات اليوم الثلاثاء".

وتمت الإشارة إلى أنه "قبل 6 سنوات، كانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على الطفل مقتولا حرقا بالنار بالقرب من منزل أسرته وذلك بعد يومين من اختفائه"، في حين "ألقت الشرطة القبض على المتهمة، وتبين إنها إحدى قريبات الطفل واعترفت بالجريمة".

وأثار هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث علق أحدهم قائلا: "الطفل في جنة النعيم إن شاء الله والأب نال الأجر والتواب بعتق رقبة، والقاتلة إذا نفذت من عقوبة الدنيا تبقى عليها عقوبة الآخرة".

وأضاف آخر: "الله يجزاه خير ويطول عمره.. دايما المؤمن الشهم ما يجي منه إلا كل خير، وحرب العريقة مواقفها النبيلة كثيرة لا تعد ولا تحصى في العفو وفي مكارم الأخلاق والفزعة، وقبيلة تشكل ثقل كبير في هذا الوطن الغالي الله يحفظه ويحفظ قيادته وشعبه العظيم".