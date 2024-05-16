فوربس تكشف عن هوية أغنى 15 عائلة عربية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: انخفض إجمالي صافي الثروات في العالم العربي خلال العام الماضي، بمقدار 29.9 مليار دولار مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 95.5 مليار دولار في الآونة الأخيرة، ومن بين 32 مليارديرا، خرج 12 مليارديرا من القائمة، وفق ما ذكرت مجلة "فوربس".

ومع ذلك، تمكنت مجلة "فوربس" في الشرق الأوسط من الكشف عن خمسة مليارديرات جدد، من بينهم حسين سجواني وعبد الواحد الرستماني من الإمارات العربية المتحدة، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني من قطر،بالإضافة إلى سهيل بهوان وابن أخيه محمد بهوان من عمان، وفقاً لتقرير "روسيا اليوم" نقلاً عن النسخ الشرق أوسطية من مجلة فوربس.

وبالإضافة إلى المليارديرات الأفراد، تطلق مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة تضم 15 عائلة مليارديرة، وسط غياب لعائلة ساويرس المصرية على الرغم من امتلاكها ما يؤهلها لدخول هذه القائمة، بل التواجد في التوب 10، ولم يذكر التقرير ما إذا كانت هذه القائمة لعائلات خليجية حصراً أم لا.

أغنى 15 عائلة عربية في الوقت الراهن:

1- عائلة العليان - صافي الثروة: 8 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: متنوعة، موروثة ومتنامية.

2- عائلة الشايع - صافي الثروة: 5 مليار دولار، البلد: الكويت، مصدر الثروة: الامتيازات المتنوعة، موروثة ومتنامية.

3- عائلة الخرافي - صافي الثروة: 5 مليار دولار، البلد: الكويت، مصدر الثروة: متنوعة، موروثة ومتنامية.

4- عائلة أبو داود - صافي الثروة: 4 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: الامتيازات، موروثة ومتنامية.

5- عائلة العجلان - صافي الثروة: 2.6 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: العقارات، الملابس، وصناعة شخصية.

6- عائلة الجابر - صافي الثروة: 2.5 مليار دولار، البلد: الإمارات العربية المتحدة، مصدر الثروة: البناء والتصنيع، وصناعة شخصية.

7- خالد بقشان وعائلته - صافي الثروة: 2 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: بيبسي، العقارات، موروثة ومتنامية.

8- عائلة الحكير - صافي الثروة: 1.8 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: البيع بالتجزئة ومراكز التسوق، صناعة شخصية.

9 - أحمد سالم بقشان وعائلته، صافي الثروة: 1.8 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: بيبسي، الفولاذ، موروثة ومتنامية.

10- عائلة شربتلي - صافي الثروة: 1.7 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: الاستثمارات والعقارات، موروثة ومتنامية.

11- عائلة الراشد - صافي الثروة: 1.6 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: متنوعة، موروثة ومتنامية.

12- عائلة الدباغ - صافي الثروة: 1.5 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: استثمارات متنوعة، موروثة ومتنامية.

13- عائلة جميل - صافي الثروة: 1.5 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: وكالة تويوتا، موروثة.

14- عائلة العقيل - صافي الثروة: 1.3 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: البيع بالتجزئة، صناعة شخصية.

15- عائلة السبيعي - صافي الثروة: 1 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: متنوعة؛ موروثة.