الخليج اليوم .. كم سيكسب فيوري وأوسيك في "نزال القرن" بالسعودية؟

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية عن المبلغ الذي سيحصل عليه كل من الملاكم البريطاني تايسون فيوري ومتحديه الأوكراني أولكسندر أوسيك في نزال تاريخي سيجمعهما غدا السبت في السعودية.

وسيكون هذا النزال الذي يوصف بـ"نزال القرن" و"معركة جيل" ويجمع بين ملاكمين لم يسبق لهما الخسارة على مدار مسيرتيهما، أول مواجهة لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عاما.

وذكرت "ماركا" أن فيوري البالغ عمره 35 عاما، سيجني من نزاله ضد أوسيك (37 عاما) نحو 100 مليون دولار مقابل حصول الملاكم الأوكراني على 30 مليون دولار.

ورغم تأكيد "ماركا" على أن المبلغ النهائي لن يعرف إلا بعد انتهاء النزال، إلا أن مروج نزالات فيوري، الأمريكي بوب أروم، كشف أن الملاكم البريطاني قد يحصل على أكثر من 100 مليون دولار.

وقال أروم: "إذا أخبرت تايسون فيوري بأنه سيجني 100 مليون دولار، فسوف ينزعج حقا لأنه يعتقد، وأنا كذلك أنه سيجني أكثر من هذا المبلغ".

وأردف: "لا أعرف الرقم، لكنه أكثر بكثير من 100 مليون دولار".

وحقق فيوري 34 فوزا بينها 24 بالضربة القاضية وتعادلا واحدا منذ بداية مسيرته الاحترافية في عام 2008، فيما يتضمن سجل أوسيك 21 فوزا في 21 نزالا احترافيا بينها 14 بالضربة القاضية.

وسيكون الفائز في النزال أول بطل عالمي موحد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس في عام 1999 عندما تغلب على الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، وسيدخل سجلات رياضة الفن النبيل إلى جانب الأمريكيين محمد علي كلاي ومايك تايسون.

المصدر: "ماركا"