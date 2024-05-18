خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم

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القاهرة - سامية سيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وقال : إن الأمر الملكى الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضى استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضٍ من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).



وأوضح الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكى الكريم جاء ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإدارى بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وتحقيق الجودة والكفاءة فى جميع أعماله.