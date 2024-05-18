شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائرى: نعمل على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائرية، محمد عرقاب، الجمعة أن الجزائر تعمل على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط، مرورا بالجزائر والنيجر من خلال الربط مع شبكة الغاز الجزائرية.

وأوضح عرقاب - في كلمة ألقاها خلال أعمال النسخة الـ3 للمنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية جديدة في منطقة المتوسط"، بمدينة سورينتو الإيطالية - أن المشروع سيسهم في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط ويدعم أيضا التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العبور.

من جهة أخرى، ذكر عرقاب أن الجزائر ستشارك في حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن إنشاء الممر الجنوبي H2، والذي يهدف إلى نقل الهيدروجين المتجدد المنتج في الجزائر إلى ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا.

وأضاف أن تحقيق هذا المشروع، الذي وصفه بـ "الضخم"، سيتطلب إقامة شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكن من "حشد الاستثمارات الضخمة المطلوبة بالشراكة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله".

وفي الإطار، أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائرية، عزم بلاده بأن تصبح "ممونا رئيسيا في مجال الهيدروجين" لاستحواذها على الكثير من القدرات إعداده.

على الصعيد الإقليمي، جدد عرقاب عزم الجزائر على بناء "شراكة إقليمية متينة وفعالة"، وأن تصبح مركزا رئيسيا للطاقة في المنطقة ومحورا للتبادل الطاقوي بفضل عدد من المشاريع خاصة الربط الكهربائي، والممر الجنوبي للهيدروجين بين الجزائر أوروبا، والذي سيكون حافزا للتحول نحو الطاقات المتجددة، ودعما للازدهار المشترك في منطقة البحر المتوسط وأوروبا.

كما أكد حرص الجزائر على المشاركة بنشاط في المبادرات الدولية؛ للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وانبعاثات الميثان.