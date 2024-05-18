شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 28 شخصا جراء قصف إسرائيلى لمربع سكنى قرب مستشفى كمال عدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير مستشفى كمال عدوان بغزة إن 28 شخصا استشهدوا جراء استهداف إسرائيلي لمربع سكني قرب المستشفى، حسبما ذكرت شبكة العربية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ225 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 35303 فلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79261 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.